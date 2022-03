Euthanasie: chacun campe sur ses positions

Pour la première fois depuis une dizaine d’années, les deux partis au pouvoir sont en total désaccord sur un texte. Le LSAP veut protéger les praticiens «à 100%». Le CSV freine des quatre fers et tente de limiter au maximum la portée de la loi.

L’«exception» d’euthanasie doit être l’ultime recours et ne devra être effectuée qu'après que «toutes les options de traitements curatifs et palliatifs sont épuisées ou inopérantes», et que la situation du patient «dans l'état actuel et prévisible de la science» est irréversible.