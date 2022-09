Changement de loi : Euthanasie: la France va-t-elle suivre le Luxembourg?

Il est possible de légaliser une aide active à mourir, mais à de «strictes» conditions, a indiqué Comité d'éthique français mardi. Emmanuel Macron a immédiatement lancé les premières démarches en vue d'un éventuel changement de loi.

Le président de la République française a annoncé le lancement d'une large consultation citoyenne sur la fin de vie, qui rendra en mars ses conclusions en vue d'un éventuel changement de «cadre légal» d'ici à la fin 2023. Le chef de l'État n'exclut ni une issue par la voie parlementaire, ni un référendum. M. Macron, qui envisage de faire du sujet la grande réforme sociétale de son deuxième quinquennat, avait récemment relancé le sujet et, pour donner le signal de départ, n'attendait plus que l'avis du Comité consultatif national d'éthique (CCNE).

C'est chose faite ce mardi. Le comité, qui s'était saisi de la question l'an dernier, a rendu un avis très nuancé mais qui marque une rupture avec ses précédentes positions en acceptant pour la première fois la possibilité d'une aide «active» à mourir. Jusqu'alors, l'institution se refusait à voir modifier la loi Claeys-Leonetti qui encadre la fin de vie des malades incurables en France. Adoptée en 2016, après une première version en 2005, elle interdit l'euthanasie et le suicide assisté, mais permet une «sédation profonde et continue jusqu'au décès» pour des malades en phase terminale et en très grande souffrance, dont le pronostic vital est engagé à court terme.