Euthanasie: le débat gagne l’Allemagne

Le suicide assisté d’une vieille dame provoque l’indignation. L’acte a été filmé. Le Parlement examine un texte sur la fin de vie.

Trois verres d'un mélange de tranquillisants et de chlorure de potassium et Bettina S. s’en est allée. La vieille dame de 79 ans a mis fin à ses jours samedi à son domicile de Würzburg en avalant un breuvage fatal. Un acte qui lance le débat sur la fin de vie en Allemagne, quelques mois après le cas de Chantal Sébire en France et le vote en première lecture, au Luxembourg, d'une proposition de loi visant à légaliser l'euthanasie.