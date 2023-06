Eux ne s'amusent pas, ils nettoient nos rues pendant qu'on fait la fête

1 / 7 L'essentiel/Nicolas Chauty L'essentiel/Nicolas Chauty L'essentiel/Nicolas Chauty

Au mieux des gobelets et des papiers divers et variés. Au pire des débris de verre. C'est inévitable, la fête laisse derrière elle son lot de déchets et jeudi soir n'a pas fait exception à la règle. Dans la capitale, pendant que le cortège aux flambeaux, le feu d'artifice et la musique enivraient la foule, d'autres étaient à pied d'oeuvre pour faire en sorte que l'espace public reste décent. 25 agents de nettoyage du service municipal avaient décalé leur journée habituelle pour être en place de 15h à 3h dans la nuit.

«C'est un challenge pour nous, notamment de nettoyer les axes principaux en fonction des flux de déplacements», explique à L'essentiel Patrick Stephany, responsable des services extérieurs.

Des gens alcoolisés qui s'accrochent à la balayeuse

Pour cette fête nationale, une centaine de conteneurs ont été dispersés dans Luxembourg-Ville et des moyens matériels ont été mis à disposition des commerçants pour accueillir au maximum les déchets. «Il n'y avait pas de consignes particulières, on se fait confiance, nous avons l'habitude», ajoute M. Stephany. L'habitude oui, mais il n'en reste pas moins que le dispositif pour la fête nationale est unique dans l'année et donne lieu à plusieurs mois de préparation.

Dès 5h vendredi matin, 56 autres agents ont pris le relais pour faire place nette et resteront en poste jusqu'à 12h. Des camions, des portes-bennes et balayeuses ont défilé à leur tour pendant que les derniers fêtards quittaient le Glacis. De l'aveu des plus expérimentés, aucun incident majeur n'a émaillé le travail des agents de nettoyage en marge de la fête nationale.

«Simplement quelques groupes alcoolisés qui s'accrochent à notre balayeuse en la croisant», sourit Patrick Stephany.