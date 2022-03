Initiative pour Haïti : Eva Longoria fait payer ses fans sur Twitter

L'actrice de «Desperate Houisewives» a lancé une vente aux enchères innovante sur Twitter. Les fans peuvent être suivis par leurs stars préférées en faisant un don.

L'argent récolté grâce à cette action originale sera reversé à l'association «A Home for Haiti», afin de reconstruire le Miriam Center, l'une des seules infrastructures sur l'île qui s'occupe des enfants souffrants d'autisme et d'autres pathologies importantes.

Parmi la centaine de stars qui participent à cette enchère se déroulant sur eBay, on compte notamment Ricky Martin, Lenny Kravitz, Nicole Richie, Alyssa Milano, Justin Bieber, Demi Moore et bien évidemment Eva Longoria et son mari basketteur Tony Parker.