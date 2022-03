Maman engagée : Eva Longoria poste la 1ère photo de son fils

L'actrice a partagé une photo d'elle et du nouveau-né, avec un message s'en prenant à Trump.

Maman pour la première fois à 43 ans, l'ex star de «Desperate Housewives» a surtout utilisé ce post pour dénoncer la politique de Donald trump et pour encourager ses followers à faire des dons pour aider les familles de migrants dont les enfants sont séparés des parents. «À la lumière de la naissance de mon fils, je voulais attirer votre attention sur les familles qui ont été séparées à la frontière, a-t-elle écrit. Ayant mon fils à côté de moi, je ne peux pas imaginer qu'il me soit enlevé. Les familles doivent rester ensemble et c'est pourquoi nous devons faire tout ce que nous pouvons pour les réunir. C'est la raison pour laquelle je soutiens @raicestexas (Centre de réfugiés les aidant en matière d'éducation et de services juridiques) et @aclu_nationwide (American Civil Liberties Union) afin d'aider à financer une aide juridique pour les familles séparées».