Eva Longoria retrouve ses formes de rêve

Sous le soleil méditerranéen, la star américaine exhibe un corps libéré des kilos qu’elle avait accepté de prendre pour jouer dans «Desperate Housewives».

Bientôt deux ans après leur mariage, Eva Longoria, 34 ans, et Tony Parker, 27 ans, affichent un amour toujours aussi tendre. Depuis le mois dernier, le couple séjourne en Europe et à chacune de ses sorties, on l’a vu se bécoter en public.