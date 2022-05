Glamour : Eva Longoria «très excitée» d'être de retour à Cannes

C'est devenue une figure incontournable du festival de Cannes: Eva Longoria est de retour sur la Croisette après trois ans d'absence.

Elle ne manquerait l'événement pour rien au monde: si Eva Longoria n'a jamais monté les marches pour présenter un film, elle vient presque chaque année sur la Croisette depuis près de 20 ans. Invitée par L'Oréal dont elle est l'égérie, l'actrice américaine, qui vient de fêter ses 47 ans, a débarqué à Cannes lundi et a déjà partagé les fastes du festival sur son compte Instagram.

Après un détour dans sa chambre du Martinez, remplie de cadeaux, elle nous a fait visiter son dressing de rêve et emmenés au Mido, un restaurant japonais de la Croisette. Elle nous a posés au bord de la piscine, sur un transat et nous a présenté sa manucure, tout en paillettes, avant de dévoiler, en story, les derniers préparatifs coiffure et maquillage.