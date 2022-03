Eva Mendes assume ses choix

L’actrice a affirmé qu’elle était ravie que sa pub pour Calvin Klein ait suscité autant de passions. Elle en serait d’autant plus fière.

Dans la pub pour le dernier parfum de Calvin Klein, «Obsession», l’Américaine d’origine cubaine laissait deviner ses formes. Pas assez suggestif selon la télé américaine qui l’a jugée beaucoup trop sexy et l’a censurée.

Certains sites web n’avaient pas non plus pris le risque de la diffuser et elle a été retirée du site YouTube peu de temps après avoir été disponible.