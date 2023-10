Attaque du Hamas contre Israël: Tous les Israéliens des abords de Gaza vont être évacués dans «les prochaines 24 heures»

Au vu de la situation actuelle, le gouvernement luxembourgeois déconseille fortement à ses ressortissants tout déplacement en Israël et dans la région, indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Le gouvernement invite par ailleurs les ressortissants luxembourgeois présents dans la région à faire preuve d'une vigilance accrue, à se tenir informés de l'évolution de la situation et à tenir compte des instructions des autorités locales. «Des perturbations du trafic aérien ne sont pas à exclure», ajoute-t-il.

Tout ressortissant luxembourgeois qui n’a pas encore enregistré sa présence sur la plateforme LamaA - Lëtzebuerger am Ausland - est invité à le faire et à signaler également sa présence à l’Assistance consulaire du Ministère des Affaires étrangères et européennes: assistance.consulaire@mae.etat.lu.