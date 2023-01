Californie : «Évacuez!»: branle-bas de combat dans la ville de Meghan et Harry

Les tempêtes qui s’abattent sur la Californie depuis dix/jours ont poussé lundi les autorités à émettre un ordre d’évacuation dans la ville de Montecito, où vivent le prince Harry et Meghan Markle. Les coulées de boue menacent de luxueuses villas. Située à une heure et demie de route au nord de Los Angeles, cette communauté côtière est un repaire de célébrités. Jennifer Aniston et Oprah Winfrey, notamment, y possèdent des maisons dont la valeur se chiffre en millions de dollars.