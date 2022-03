Evadé de prison, il nargue la police sur Facebook

Évadé de prison, il nargue la police sur Facebook

Un fugitif se paie la tête des autorités en publiant sur le réseau social des messages

dédiés à ses fans.

«La vie est ce que vous en faites, vivez rapidement, mourez jeune», lance-t-il sur son profil. Ses plus de 6 000 fans sur le réseau social apprennent ainsi ce qu’il mange et les lieux qu’il fréquente.

Ils connaissaient aussi son programme de Nouvel An, les femmes avec qui il a des relations. Le jour de Noël, il a publié une photo où on le retrouvait torse nu avec une guirlande de Noël autour du cou et une dinde à la main. Sur un autre cliché, il faisait un doigt d’honneur avec une pancarte invitant à le retrouver.