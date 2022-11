Rockhal : Evanescence et Within Temptation en tournée avec l'album Resist

Formé au milieu des années 90, le groupe Evanescence, deux fois lauréat d'un GRAMMY Award, a eu un impact sur bon nombre de personnes. Le groupe a joué un rôle essentiel dans l'ascension des femmes dans le rock. Le premier album phare du groupe en 2003, Fallen, a passé 43 semaines sur le Billboard Top 10 vendant plus de 17 millions d'exemplaires dans le monde. Premier single et tube mondial «Bring Me to Life», atteint le Billboard Hot 100 et marquant leur premier single à succès au Royaume-Uni. L'album a produit quatre singles au total, dont «Going Under» et «Everybody's Fool».