Eve Angeli a décidé d'être «drôle malgré elle»

La blonde la plus célèbre de France a décidé de continuer à jouer sur sa naïveté en se lançant dans un one-woman show sobrement intitulé «Drôle malgré elle».

Ce one-woman show est «l'occasion pour moi de montrer une nouvelle fois que j'aime prendre des risques et que je n'ai pas peur des challenges», a expliqué la principale intéressée sur son blog, précisant: «Je pense que la discipline artistique à laquelle j'ai choisie de m'attaquer est une réelle prouesse et reste probablement l'exercice le plus complexe du milieu de la comédie. Mais depuis mes débuts au théâtre, je suis devenue mordue de l'univers comique et léger que m'inspire la comédie».