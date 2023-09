Événement à Differdange: Ils ont bichonné leur caisse à savon pour briller ce dimanche

Vis, marteaux, bombes de peinture, limes jonchent le sol, éparpillés entre les bolides. Pour peu, on se croirait dans le paddock d'une écurie de F1. Aux côtés de cinq camarades âgés de 6 à 12 ans, Tun, 12 ans, s'affaire sur sa «BMW Sport». «J'espère avoir terminé à temps, pour la course de dimanche. Je fais tout: clouer, visser, peindre, mais ce que je préfère, c'est scier».

Comme la quinzaine d'autres inscrits, Tun prendra part, dimanche, à la 17e édition de la Course de caisses à savon de Differdange. «Nous avons organisé un atelier de deux semaines durant lesquelles six jeunes personnalisent le design de leur engin», explique Tim Holbach, éducateur à la Jugentreff Differdange.

Souris, stèle funéraire, papillons…

Le responsable de l'atelier a trouvé les enfants «aussi motivés que créatifs, depuis l'achat du matériel lui-même, jusqu'à la conception et la réalisation de leur véhicule. Ils parlent toute la journée de leur caisse à savon». Pour Tun, le but est de s'amuser. «Je ne crois pas pouvoir gagner, car mon volant ne fonctionne pas super bien, et mes freins sont un peu limites», affirme avec le sourire celui qui avait envie de participer après avoir assisté à la course il y a plusieurs années.