Evénement à Luxembourg: Après les vacances et avant la rentrée, la Braderie tombe-t-elle au bon moment?

Quelques excès en vacances et la rentrée à préparer, est-ce bien raisonnable d'aller faire des dépenses à la Braderie de Luxembourg-Ville, ce lundi 4 septembre? «Les clients pourront en profiter pour refaire leur garde-robe pour la rentrée scolaire», répond l'Union commerciale de la Ville de Luxembourg (UCVL), promettant «des articles bradés à -50% et même jusqu’à -70%». En filigrane il faut lire que non, la Braderie ne tombe pas au mauvais moment dans l'année pour notre budget.

«La Braderie a toujours lieu début septembre (…) et se déroule toujours un lundi, ce depuis 94 ans», appuie l'UCVL. Et pour ceux qui pensent que la moitié du pays sirote encore des cocktails au bord de la mer, les organisateurs de l'événement assurent qu'«une grande partie des résidents sont déjà de retour». Auxquels s'ajoutent les familles et touristes de la Grande Région «encore nombreux à cette période». Il n'a donc jamais été question dans l'histoire de changer la date et de déplacer le rendez-vous.

«Jusqu'à deux semaines de chiffres d'affaires»

Même l'Union luxembourgeoise des consommateurs (ULC), sollicitée par L'essentiel, glisse que la Braderie a «peut-être perdu un peu de son éclat» mais confirme qu'elle a «définitivement toujours son importance». «Elle marque en quelque sorte la fin de l'été, la rentrée scolaire et le début de l'automne», se justifie l'ULC. Ce lundi en effet, de nombreux commerçants devraient aussi proposer «des promotions sur les nouvelles collections d’automne».

Et au-delà des clients et promeneurs qui devraient être nombreux, «la journée de lundi peut représenter jusqu’à deux semaines de chiffres d’affaires pour les magasins de mode et accessoires», abonde l'Union commerciale qui veut faire de ce lundi une fête populaire avec un grand nombre d'animations offertes. Côté budget, même les parkings «Place de l’Europe» (Kirchberg) et «Fort Wedell» (Gare) seront gratuits ce lundi.

Et, Braderie ou pas, pour néanmoins éviter tout excès, l'Union luxembourgeoise des consommateurs rappelle cette devise: «d'Aen op oder de Beidel», en français «Celui qui ne fait pas attention risque de le payer très cher».

