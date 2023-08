Événement à Luxembourg : La Schueberfouer fait peau neuve avec de nouvelles attractions

La Schueberfouer veut se renouveler chaque année. Vincent Lescaut/L'essentiel

Initiée à Luxembourg-Ville en 1340, mais installée au Glacis depuis 1893, la Schueberfouer connaîtra cette année, du 23 août au 11 septembre, sa 681e édition. «L'édition 2022 était déjà une très belle foire», se souvient Charles Hary, président des forains luxembourgeois, «mais on souhaite encore faire mieux en 2023 avec de nouvelles attractions et plus de sensations. Le fameux Air Wolf (dont tout le monde parle déjà)? Ce manège va apporter quelque chose de très spectaculaire et cela vaudra à coup sûr le déplacement».

Air Wolf

«Au niveau des sensations, je vous recommande aussi le Gladiator, un manège looping de 60 mètres de haut», précise, fin connaisseur, Laurent Schwaller, chef du service Espace public, fêtes et marchés au sein de la ville de Luxembourg.

«L'Air Wolf aussi, c'est une machine impressionnante, car elle va dans tous les sens. On accueille également un nouveau grand huit «Wild Mouse XXL». Il proposera une course avec des lunettes de réalité augmentée. C'est déjà connu dans les parcs d'attractions. C'est vraiment impressionnant et je conseille déjà de faire le manège sans et avec lunettes. Ce sera deux sensations différentes».

Gladiator

Wild Mouse XXL

Pour les plus jeunes également, il y aura des attractions adaptées capables de leur procurer un maximum de sensations. «Pour les petits, on a aussi des nouveautés avec des montgolfières qui montent assez haut, mais qui vont à une vitesse modérée pour les enfants», nous indique Laurent Schwaller.

«Au niveau de la restauration, le Stall Stübli fait peau neuve et le Schwarzwaldhaus a un peu changé son aménagement. On a un nouveau restaurant avec la taverne Gambrinus. Du poisson frit sera aussi servi dans un pain et il sortira d'un toboggan. On innove à tous les niveaux et ce ne sont pas juste les frissons et les sensations. La foire, c'est pour toute la famille et pour tous les goûts».

«Chaque année, on s'efforce d'apporter de la nouveauté», conclut encore Charles Hary. «Même au niveau de la nourriture, je suis curieux de découvrir l'établissement qui va nous proposer des poissons dans un pain».