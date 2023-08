Evénement à Luxembourg: Le CGDIS n'a rien laissé au hasard pour la Schueberfouer

Les pompiers sont prêts pour assurer la sécurité des nombreux visiteurs de la Schueberfouer. Editpress/Alain Rischard

Les fêtes foraines souffrent dramatiquement cet été. Et les attractions à sensations fortes se retrouvent au cœur des débats. Début août, un adolescent a trouvé la mort à Agde dans l'Hérault en France et non loin de Charleroi en Belgique, sept personnes ont été éjectées de 3,5 mètres de haut en plein tour. À quelques jours de l'ouverture de la Schueberfouer, on a fait le point sur la sécurité avec le Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS).

«Les pompiers sont habitués à être sollicités dans le cadre de ce genre de manifestation durant toute l'année», explique, rassurant, Cédric Gantzer du département de la Direction générale du CGDIS. «Depuis plusieurs semaines déjà, nos équipes travaillent avec les services de la Ville de Luxembourg pour se préparer à ce grand événement national».

«Intervenir rapidement avant l'arrivée de renforts»

Une tradition qui ne laisse aucune place à l'improvisation. «En amont, les différentes équipes discutent de ce qu'il va se passer sur place», nous détaille encore Cédric Gantzer. «La Schueberfouer dispose d'une très grande histoire, donc il n'y a rien de très très neuf. Chaque année, on adapte le dispositif pour être à jour au niveau des demandes. Pour cette année 2023, au niveau du grand portail d'entrée, on a installé un poste de secours, avec chaque jour la présence d'une équipe de pompiers».

«Des pompiers professionnels du CIS Luxembourg seront là et ils seront soutenus par des pompiers volontaires qui ont été sollicités dans les autres Centre d'incendie et de secours. Les équipes seront là de midi à la fermeture, chaque jour, pour pouvoir répondre à toutes les demandes du public, sur place. Nous sommes également équipés d'un petit véhicule d'intervention avec un petit système d'extinction pour pouvoir intervenir rapidement en cas de début de feu, avant l'arrivée renforts».

Mais à quels types de problèmes ont été confrontés les secouristes lors des dernières années au Glacis? «Etant donné que les préparatifs sont bien ficelés à l'avance», se félicite Cédric Gantzer, «on n'a pas énormément d'interventions. Ce qui est une bonne chose. On est plutôt confronté à la "bobologie". Avec 100 000 personnes par jour, c'est logique de rencontrer de petits problèmes. Fort heureusement, ces dernières années, on n'a pas dû relever de grands accidents ou incidents, mais on se prépare en amont avant l'ouverture de la foire pour pouvoir être sûr d'intervenir. Que ce soit sur les hauts manèges ou en cas de feux».

Un entraînement régulier tout au long de l'année

Comment le CGDIS est-il justement en mesure de se préparer, alors que certaines attractions ne sont là qu'une seule fois par an au Grand-Duché? «Concernant le secours en hauteur, on a un groupe d'intervention spécialisé qui s'appelle le GRIMP», précise Cédric Gantzer. «C'est le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux. Ce sont des spécialistes qui s'entraînent tout au long de l'année. Aussi bien en hauteur qu'en profondeur dans des grottes ou sur des éoliennes, par exemple».

Au niveau des effectifs, et ce, durant 20 jours, le CGDIS mobilisera chaque jour 8 personnes sur place. «Mais tout autour de la Schueberfouer», précise encore Cédric Gantzer, «tout le dispositif est adapté pour que d'autres équipes puissent arriver sur place en quelques minutes pour nous renforcer, en cas de besoin».