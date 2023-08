Evénement à Luxembourg: Plus de 210 manèges attendent 2 millions de visiteurs à la «Fouer»

Avec la présence de la bourgmestre, d’échevins, de la police, du corps grand-ducal incendie et secours, et, forcément, des forains, il flottait déjà dans l’air comme un petit air de rentrée, ce jeudi en fin de matinée, à l’hôtel de ville de Luxembourg, pour la traditionnelle conférence de presse organisée moins d’une semaine avant le début de la Schueberfouer.

«C’est toujours un moment chargé en émotions», souligne le bourgmestre Lydie Polfer. «La fin des vacances s’annonce et c’est encore un moment convivial que l’on souhaite passer ensemble avec sa famille et ses amis. Nous sommes très contents de pouvoir organiser une Schueberfouer ''normale'' avec plus de 200 manèges et restaurants. On va désormais croiser les doigts pour que le beau temps soit de la partie».

De l’impatience avec les grands débuts

Et Patrick Goldschmidt, échevin du Service Espace public, fêtes et marchés, de confirmer: «On est très impatient que ça commence», nous a-t-il confié. «Au niveau de la ville de Luxembourg, les préparatifs sont déjà terminés depuis bien longtemps et c’est désormais aux forains et aux différents services de jouer pour que tout soit en place mercredi prochain». Pour toutes les nouveautés de cette grande fête foraine internationale, il est d’ores et déjà possible de consulter le site Internet de l'événement.