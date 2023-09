Événement au Luxemboug: «Les clients ont repris l’habitude de la braderie»

Des rues coupées à la circulation et remplies de stands: la traditionnelle braderie a pris ses quartiers ce lundi dans la capitale. «Les gens viennent très tôt, nous vendons à manger dès 9h du matin!», s’enthousiasme Sandra, hilare, depuis son stand de saucisses et frites. L’affluence était en effet importante dès la matinée.

Dadiva faisait partie des clients les plus matinaux: «J’ai d’abord acheté mon petit-déjeuner, avant de regarder les produits». Les tarifs sont le premier critère pour celle qui «recherche des prix bas», venue acheter «des parfums et des vêtements». «Avec la hausse des prix, ce rendez-vous est d’autant plus important», explique pour sa part Grégory.