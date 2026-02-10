Évènement au Luxembourg : «120 euros dépensés», dans les pas d’une fan de colis mystères

Plus d’une cinquantaine de personnes attendaient déjà vers 15h, lundi, avant l’ouverture officielle d’une nouvelle vente de colis perdus, organisée dans la galerie du Shopping Center Cloche d’Or par la société King Colis. Plusieurs curieux n’avaient même pas connaissance de l’événement avant d’y prendre part, mais pour certains dans la foule c’était un objectif assumé.

Brigitte*, 61 ans, était dans les trois premiers à patienter pour entrer dans l’arène. «Je travaille au Kirchberg et je suis arrivée une heure et demie avant», explique la femme préférant conserver l’anonymat. Elle avait déjà participé à l’un des premiers événements du genre, organisé au Kirchberg ces dernières années. «J’étais venue deux jours de suite, j’avais dépensé 45 euros et j’ai gagné une doudoune de marque que je mets encore tous les jours».

«C’est comme un coin de champignons, ça ne se dit pas» Brigitte

«Quand on arrive on ne sait pas, c’est l’adrénaline, c’est ce que j’aime», confie Brigitte, qui ne veut pas dévoiler sa stratégie au moment de piocher dans les tonnes de colis mises en vente: «C’est comme un coin de champignons, ça ne se dit pas». Dix minutes de fouilles plus tard dans les nombreux bacs, c’est l’heure d’ouvrir les colis mystères.

«J’ai payé 120 euros, beaucoup plus que ce que j’avais pensé», dit-elle au moment de sortir six paquets d’un grand sac en plastique. «Je voulais trouver des formats carton mais il n’y en avait pas beaucoup». Le premier sac révèle un jeu pour enfants: «C’est bien ça, ça vaut au moins 30 euros». Dans les autres, Brigitte découvre plusieurs tenues de sport pour femme qu’elle gardera pour elle, même si ce n’est pas «une robe Dior». Sans le savoir, elle a aussi acheté des sous-vêtements pour homme et une polaire qu’elle va offrir autour d’elle, ainsi qu’un ustensile de déco dont on cherche toujours l’utilité.

«Je suis venue en transports en commun, il ne faut pas que ce soit encombrant. Les vêtements, c’est bien», conclut l’acheteuse, même si «globalement, pour ce que j’ai eu, j’ai payé un peu cher». Son récit aura sans doute inspiré d’autres acheteurs patientant à quelques mètres avant d’entrer à leur tour.

*Prénom modifié

Rendez-vous du 9 au 14 février au Shopping Center Cloche d'Or: lundi de 15h à 20h, de mardi à vendredi de 9h à 20h et samedi de 9h à 19h.