Evènement au Luxembourg: Le Motor Show a remis le contact

Le vrombissement des moteurs et le son des dérapages contrôlés ont résonné au Kirchberg. Un parfum de gomme brûlée flottait dans l’air. En trois jours, l’International Motor Show a fait le plein de visiteurs à Luxexpo The Box. Ce dimanche, beaucoup étaient là en famille. Filimpa, 45 ans, partage ainsi une passion pour la moto avec sa fille Chiara, 13 ans. «J’adore les motos depuis toute petite, s’enthousiasme l’ado. Le bruit est incroyable. J’aime comprendre comment la mécanique fonctionne».

José Lindo et Rosalia, 40 ans, sont venus avec leurs filles, Lucia, 16 ans, et Rita, 12. «On est tous les quatre passionnés de voitures, surtout les sportives», souligne le père.

Pauline et Jordann, 27 ans, eux, ont été impressionnés par le spectacle «des motards qui tournaient dans la Boule de la Mort», mais aussi par les «Porsche, Ferrari, Lamborghini»… exposées. Si le jeune couple est venu de Nancy en voiture et que Jordann est l’heureux propriétaire d’une Nissan Skyline R34, d’autres visiteurs vivent leur passion avec les yeux. «On a beaucoup aimé le stunt, les acrobaties qu’Arrepiado fait avec sa voiture sur le circuit à l’extérieur, c’est joli à voir et on ne peut pas le faire sur la route, alors on apprécie de le regarder de manière sécurisée», avance José Lindo.