Une «expérience électronique unique» au château de Vianden

Beyond Music

En vue de sa soirée du samedi 11 novembre, Beyond Music a envoyé son ingénieur du son faire des évaluations de l’accoustique au château de Vianden, afin d’assurer un son clair et de qualité. L’éclairage et la sécurité aussi seront soignés. L’ASBL entend faire pulser le vénérable édifice au son des DJ sets électros.

«Notre but est de créer des expériences uniques en programmant et en filmant des événements de musique électronique dans des sites soigneusement sélectionnés faisant partie du patrimoine du Grand-Duché», détaille Asiqur Rahman (Ashik), un des membres principaux de l’ASBL avec Lucas Mathis (Mathis Evasion) et Robbie King (Svelte).

L’ASBL, qui n’en est pas a son coup d’essai, avait déjà organisé un festival devant la Philharmonie ou encore un DJ set aux Casemates du Bock.

La soirée affiche déjà complet

Pour leur expérience immersive «Beyond Music presents Vianden Castle», ils ont loué la salle des fêtes et la cave à vins pour une capacité totale de 280 festivaliers. «Ces salles sont ouvertes à la location pour des événements, mais ce sera la première fois qu’elles accueilleront un festival électro», s’amuse Jessica Ersfeld, de l’ASBL Les Amis du Château de Vianden. «Des règles sont à respecter, dit-elle. La soirée doit débuter après les heures de visite et se terminer à 1h au plus tard. Et les salles doivent être nettoyées après».

Le line-up fera la part belle aux DJ du pays. On retrouvera le label Lauter Records dans la cave à vins. Et Annina de Berlin assurera la touche internationale. À peine annoncée sur les réseaux, la soirée affiche déjà complet.

Editpress/Alain Rischard