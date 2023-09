Dudelange la médiévale devient aussi tout feu tout flamme

Des flammes qui tournoient et rougeoient dans la nuit noire, comme des feux follets magiques articulés, tels des pantins, par une main invisible. «Arcanes», c'est le nom du spectacle mystico-flamboyant proposé par la troupe auvergnate Zoolians ce samedi, à 22h30, dans le cadre de la 20e édition de la fête médiévale de Dudelange.

«Nous sommes spécialisés dans les arts du feu», relate Jules Dubois, l'un des cinq artistes de la troupe qui se produira pour la première fois à Dudelange. «Durant les 40 minutes que durera le spectacle, nous manipulons des flammes, et aussi un peu les feux d'artifice. Cela renvoie à une cérémonie mystique et magique aux relents moyenâgeux, thème du festival».

Avec près de 90 marchands et artisans, des musiciens et saltimbanques, un campement de chevaliers, du combat à l’épée, un tournoi équestre, la fête médiévale de Dudelange a mis les petits plats dans les grands, samedi et dimanche.