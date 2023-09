Tous les ans, les lampions fabriqués font revivre la féérie

«Certains de nos lampions ont quatre ou cinq ans et ils sont encore bons. Cela dépend des matériaux utilisés et des conditions météo. Mais chaque année on en fabrique de nouveaux. On doit en avoir 500 ou 600. Je ne suis pas sûr, on ne les a jamais comptés…», sourit Marc Scheer, directeur des Nuits des lampions.

Vendredi et samedi, à la nuit tombée, les artistes entreront en scène dans un Jardin de Wiltz illuminé par les lampions. Cette féerie avait été organisée pour la première fois en 2007 lors de l’année de la Capitale européenne de la culture. «L’artiste britannique Bryan Tweddle avait ramené l’idée, relate Marc Scheer. Des gens de notre équipe ont appris la technique et maintenant les lampions sont créés dans les ateliers protégés de COOPERATIONS et par des artistes en résidence. On les crée selon les envies: un poisson, des bulles, un lama… L’idée est de mettre en évidence le jardin et ses plantes. On teste diverse matières et formes. C’est évolutif».