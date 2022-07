Cyclisme : Evenepoel gagne en solitaire la Clasica San Sebastian

Evenepoel, qui est âgé de 22 ans, a remporté pour la deuxième fois l'épreuve basque, trois ans après son premier succès. Le Français Pavel Sivakov a pris la deuxième place, à près de deux minutes, devant le Belge Tiesj Benoot, à plus de deux minutes et demie.

Au Pays basque, les coureurs du Tour de France ont accusé la fatigue des trois semaines de course. Entre autres, le Slovène Tadej Pogacar, qui a été distancé dans la montée du Jaizkibel à 63 kilomètres de l'arrivée, et le Français David Gaudu. Evenepoel a provoqué la décision dans Erlaitz, la principale difficulté du parcours (4 km à plus de 10 %). Le Britannique Simon Yates a gardé sa roue dans un premier temps avant de décrocher, être repris par les premiers poursuivants et se classer finalement sixième.