Cyclisme: Evenepoel remporte la Clasica San Sebastian

Les Mondiaux puis la Vuelta

Après une deuxième victoire consécutive à Liège-Bastogne-Liège en avril, mais contraint d'abandonner dans le Tour d'Italie en mai, le Belge de 23 ans confirme son statut de favori pour la course en ligne des Championnats du monde de cyclisme à Glasgow (3-13 août). Comme l'an passé, le maillot arc-en-ciel s'est réveillé sur les côtes de l'Erlaitz (4 km à plus de 10 %), à 70km de l'arrivée, où il a rallié les fuyards alors en tête, Romain Bardet et Nathan Van Hooydonck, tirant Aleksandr Vlasov, Pello Bilbao et Alberto Bettiol dans son sillage.