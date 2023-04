Cyclisme: Le Belge Evenepoel remporte Liège-Bastogne-Liège, Pogacar a abandonné

Il s'est imposé avec 1 min 06 sec d'avance sur le Britannique Tom Pidcock et le Colombien Santiago Buitrago. «C'est magnifique de faire deux sur deux. Gagner cette belle course avec ce beau maillot, c'est magique», a-t-il dit après avoir pu longuement savourer son succès sur le quai des Ardennes en haranguant le public. Mais le duel tant attendu avec Pogacar a tourné court lorsque le Slovène, qui visait le triplé dans les classiques ardennaises, a chuté après seulement 85 km de course avant d'abandonner.

Amené à l'hôpital, le Slovène souffre notamment d'une fracture du scaphoïde au poignet gauche et sera opéré dès dimanche, à un peu plus de deux mois du Tour de France qu'il espère reconquérir. «J'ai entendu un bruit horrible. Je lui envoie tout mon soutien et mes forces. C'est malheureux et dommage qu'il n'ait pas pu finir la course. J'ai connu ça aussi dans le passé, j'espère qu'il va bien», a souligné Evenepoel. Contrairement à son rival, le Flamand n'avait pas encore disputé de course d'un jour cette saison.