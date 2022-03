Concert : Everlast fera sauter l'Atelier

LUXEMBOURG - Avec «Jump Around», lui et son groupe, House of Pain, sont entrés dans le panthéon du rap. Sorti en 1992, il fait partie de ces morceaux qui, aujourd'hui encore, garantissent une ambiance endiablée en soirée.

Non satisfait de faire partie de Soul assassins, un des collectifs hip-hop les plus respectés aux États-Unis, Everlast a surpris ses fans en poussant la chansonnette, sous un nouveau pseudonyme, Whitey Ford. C'est ainsi qu'on a pu découvrir ses talents de guitariste et de compositeur, ce qui lui a valu de figurer sur l'album «Supernatural» (1999), de Santana.