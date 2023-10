Everton pourrait perdre 12 points au classement

Des pertes allant jusqu’à 105 millions de livres (environ 120 millions d'euros) sont tolérées pour les clubs les plus puissants sur une période de trois ans. Au-delà, ils risquent des sanctions. Selon le Daily Telegraph, les dirigeants de la Premier League ont demandé à une commission indépendante d’attribuer la sanction la plus sévère aux «Toffees», ce qui constituerait le retrait de points le plus important de l’histoire de la compétition.

Avec 12 points de moins, Everton compterait -5 unités et se retrouvait à six points de la dernière place occupée par Sheffield United. Everton compte pour l’heure sept points et reste sur un revers 2-0 lors du derby contre Liverpool samedi. «Le club conteste fermement l’accusation de non-conformité et, avec son équipe d’experts indépendants, est totalement confiant sur le fait de respecter les règles financières», avait réagi le club au moment de ces allégations.