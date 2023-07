Dylan Thiry: «Evidemment je ne suis pas parfait, je suis très con»

Dylan Thiry est revenu sur les «affaires» qui ont terni sa réputation, il y a quelques semaines, dans une interview à BFM Tech&Co. Et notamment celle des adoptions à Madagascar et d'un présumé trafic d'enfants qu'il aurait organisé. Le Luxembourgeois s'est défendu: le fait de vouloir faire sortir illégalement une enfant du territoire malgache et de demander 100 000 euros à l'influenceuse Jazz pour une adoption étaient deux dossiers totalement distincts. «C'est deux notes vocales totalement différentes».

Il a d'abord admis que s'il avait dû prendre le passeport de la fille d'un ami pour sauver une petite Malgache orpheline, il y aurait songé. «Que l'enfant crève là-bas, est en train de mourir ou que je la prenne avec moi ou que je la sauve, moi honnêtement je préfère la sauver, je préfère qu'elle soit avec moi à Dubaï ou au Luxembourg peu importe, au moins elle sera en vie, parce qu'à Madagascar elle va mourir, je le sais».

«Je vais prendre 100ִ 000 euros à Jazz, c'est ce que je voulais faire»

En ce qui concerne la présumée implication de l'influenceuse Jazz, le Luxembourgeois est cash: «Je vais prendre 100ִ 000 euros à Jazz, c'est ce que je voulais faire (...) C'est pas beau (...) mais vous pensez que je vais passer un mois de ma vie avec une femme qui est multimillionnaire, une inconnue - Jazz, c'est pas ma pote - à faire des documents, aller chercher le passeport, aller chez l'avocat, prendre des trains, des avions et tout ça gratuitement?». Et de conclure: «Y'a une enfant que j'ai voulu sauver et un process que j'ai voulu vendre mais y'a pas de trafic d'enfants».

Il confie juste avoir dit n'importe quoi, comme sur l'affaire des comptes MYM qui «sauveraient» des prostituées en les faisant travailler pour lui. «Je ne suis pas parfait, je suis très con (...) J'ai dit n'importe quoi, j'ai parlé comme un débile», lance-t-il. «J'ai eu envie de le faire mais je ne l'ai pas fait parce que je sais que c'est illégal».

«J'ai été naïf»

«Je m'en fous de la réputation que j'ai», ajoute-t-il. «Moi je veux juste pas qu'on m'empêche de faire des actions, qu'on m'empêche de faire des cagnottes, qu'on m'empêche de sauver des enfants (...) Si on me laissait tranquille, là, je serai en voyage humanitaire, à la place d'être à Nice, à Cannes où je ne sais où». Il s'emporte: «On est tous blindés aux as, les mecs de télé j'en ai pas vu beaucoup aller à Madagascar, dans le 15e pays le plus pauvre du monde».

À propos des accusations de Booba et de sa croisade contre les influenceurs, Dylan Thiry reste calme: «Au début, j'étais d'accord avec ce qu'il disait même si moi je perdais de l'argent». Il l'admet: «J'ai participé aux mauvais côtés influenceurs (…) si j'avais eu la bouteille que j'ai aujourd'hui je me serais mieux entouré, je n'aurais pas accepté n'importe quel placement de produit (…) mais quand t'as 21 ans, que t'es serveur et que t'es au Smic et qu'on te propose beaucoup d'argent bah tu acceptes (…) J'ai été naïf».

«Booba est parti trop loin»

Mais là où il n'est plus d'accord avec le rappeur, «c'est qu'il mélange tout». «Son combat est juste mais il est parti trop loin, il a juste cherché le buzz, c'est devenu très sale, qu'il se remette un petit peu en question», en référence au harcèlement qu'il a infligé à Magalie Berdah, que le Luxembourgeois ne porte pourtant pas dans son cœur.