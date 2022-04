Gilles Gérard : «Éviter la hausse des prix est impossible»

LUXEMBOURG – Directeur général de Luxlait, Gilles Gérard est l'invité de la «Story» de «L'essentiel Radio» toute la semaine.

Directeur général de Luxlait depuis 2018, Gilles Gérard se soucie du nombre décroissant de membres dans la coopérative agricole, qui était de quelques milliers il y a plus de 120 ans. «Luxlait comptait plusieurs milliers d’agriculteurs, et aujourd’hui on compte seulement 300 membres, un chiffre qui ne cesse de diminuer à cause de la pénibilité du travail» explique-t-il. La relève étant quasiment inexistante dans ce secteur, le nombre d’agriculteurs diminue à chaque départ à la retraite.