Prévention: Comment peut-on éviter les accidents du travail au Luxembourg?

Comment évacuer les passagers d'un bus couché sur le flan? Comment utiliser un extincteur? Voici ce que les employés du groupe CFL ont notamment pu apprendre jeudi lors de la 14 e journée sécurité santé. Dans un cadre ludique, cette journée permet de «renforcer la culture sécurité, explique Doris Horvath, responsable du service Sécurité, Sûreté et Environnement au sein du Groupe CFL. On souhaite changer l'approche vers la sécurité par une sensibilisation sur différents thèmes».

«Me battre pour mes droits m'a épuisé, je ne souhaite ça à personne»

Selon les chiffres de l'Association d’assurance accidents (AAA), sur les 16 540 accidents du régime général enregistrés en 2021, 13 712 étaient des accidents du travail. Afin d'accompagner les victimes d'accidents de travail et de trajets, Cindy Humbert, Josy Justen et Cindy Mimonier ont créé il y a quelques semaines l' association nationale des victimes d'accidents du travail (AVT).

Cindy Humbert a eu un grave accident de trajet en 2009. «J'ai subi sept ans de soins et j'ai dû me battre pour mes droits. Ça m'a épuisé et je ne souhaite ça à personne», explique-t-elle. De même que Josy, victime d'un accident du travail en 1997, dans lequel il a perdu un pied, ils vont se servir de leur vécu pour aider les personnes qui feront appel à l'association. «On sait comment leur parler car on l'a vécu nous-mêmes», ajoute-t-il.