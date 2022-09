Berchem: «Eviter que le moustique tigre ne s’installe au Luxembourg»

Des larves et œufs ont été repérés près de l'autoroute de Berchem.

Les experts s’y attendaient un peu, mais le moustique tigre «Aedes albopictus» a été récemment repéré pour la première fois au Luxembourg, sur la commune de Rœser. «Nous en sommes à ce stade à moins d’une dizaine d’individus détectés, mais pas encore d’adulte, même si on sait qu’ils sont là car ils pondent», note l’entomologiste-vétérinaire Francis Schaffner qui travaille au nom de la Direction de la santé.

Des larves et œufs ont été repérés sur deux sites, au niveau d’un piégeage à un point d’entrée dans le pays, l’aire d’autoroute de Berchem, et à quelques centaines de mètres de là dans une bouche d’égout, gîte de ponte fréquent. «Nous avons renforcé la surveillance autour de ces sites pour mesurer l’ampleur de la présence de ce moustique (bouches d’égout, récipients contenant de l’eau de pluie)», précise l’expert. Une campagne d’éradication est à l’étude. Elle exige une autorisation pour l’usage d’un produit de la part du ministère de l’Environnement.

«Risque vectoriel quasi nul»

«Le Luxembourg est à la limite nord de la présence de ce moustique. On peut espérer ainsi le circonscrire, ralentir sa progression et éviter qu’il ne s’installe. La Belgique ou les Pays-Bas le font et ils n’ont à ce stade pas eu d’installation durable», note Francis Schaffner. Une campagne de prévention à destination du public devrait aussi être menée pour s’assurer qu’on évite les récipients d’eau stagnante aux alentours.