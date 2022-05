Cambriolages au Luxembourg: «Évitez de poster des photos en vacances sur les réseaux sociaux»

La police a recensé, l'an dernier, un total de 1 649 cambriolages à travers le pays, dont 1 147 dans des logements habités. Soit plus de quatre cambriolages par jour, sans tenir compte des tentatives durant lesquelles les voleurs ont échoué à entrer dans l'habitation (1 467 sur l'année). Un chiffre qui n'est pas en hausse, si toutefois il fallait rassurer, mais le phénomène est toujours inquiétant, surtout à l'approche des congés estivaux. Mardi soir, le service de prévention de la criminalité organisait, à Pétange, une réunion de sensibilisation de la population.

«Ça nous intéresse beaucoup, je n'ai jamais été victime mais savoir comment prévenir, c'est essentiel», glissait Henriette venue assister au rendez-vous. Pensionnée, elle a déjà quelques réflexes quand elle s'absente, comme «laisser les volets ouverts, mettre une minuterie pour la lumière…» Autant de petits gestes qu'on nous répète depuis des années mais qui restent les plus efficaces en matière de dissuasion, explique Tim Pauly, commissaire en charge de ce service spécial de la police.

Toujours activer l'alarme «même pour 10 minutes»

Aller à la rencontre des habitants est loin d'être une démarche anodine. «La période de pandémie a été plus calme en matière de cambriolages, les gens étant davantage chez eux. Alors depuis quelques mois il y a peut-être un relâchement dans certains réflexes», développe Tim Pauly pour L'essentiel. Selon lui, si vous disposez chez vous d'un système d'alarme, activez-le «même pour une absence de dix minutes!». Et compléter avec le verrouillage à clé des portes, la fermeture complète des fenêtres. En cas d'absence sur plusieurs jours, prévenir le voisinage et même la police de son secteur qui peut ainsi organiser des patrouilles.