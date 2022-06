Au Luxembourg: «Evitez de prendre la route des vacances après la journée de boulot»

En 2021, les 30 véhicules d'intervention de l’Automobile Club du Luxembourg ont parcouru très exactement 1 403 420 kilomètres! Un chiffre qui ressort du bilan de l'ACL, présenté vendredi. C'est tout simplement l'équivalent de 35 fois le tour de la planète. Loin de s'en réjouir, le directeur, Jean-Claude Juchem, s'est dit «préoccupé» par une hausse de «10% des interventions au Luxembourg» et de «20% à l'étranger». Selon lui, «le parc automobile luxembourgeois vieillit et les gens investissent moins dans l'entretien préventif» de leurs véhicules. Un constat déjà fait à plusieurs reprises, ces dernières années.

Dans le détail, l'an passé, 17 671 dépannages et 26 995 remorquages ont été effectués au Luxembourg, 1 391 dépannages et 1 519 remorquages l'ont été en Europe. L'ACL précise encore avoir procédé à «994 rapatriements», un chiffre en hausse de 53,8%! La batterie défectueuse, les pneus et des «collisions» forment le top 3 des motifs d'intervention sur l'année.