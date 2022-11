Celestal : Ex-avocat au Luxembourg, il est devenu un DJ reconnu

LUXEMBOURG/METZ – Le DJ et producteur Celestal, originaire de Metz, a un lien fort avec le Grand-Duché. Invité du Drive de L’essentiel Radio, il s'est confié sur sa vie et ses projets.

La personne qui partage ma vie vient de Célestat, en Alsace. Je vis à Metz, et mon frère jumeau a des enfants qui s’appellent Célestin, Anatole et Line. C’est aussi par rapport à l’étoile céleste, il y a toujours une partie mélancolique dans ma musique.

Oui, j’ai été N°1 de l’airplay en Italie avec le titre «Old School Romance», où j’ai aussi fait un remix de LP. Et ça a été plus compliqué pour je revienne ensuite en France.

Cecilia Krull a une voix géniale, qui avait interprété le générique de «La Casa De Papel». Dans la dernière saison, on la voit dans la série. J’avais composé le titre, et je cherchais une voix. Lors d’une rencontre professionnelle à Ibiza, j’ai su via son label qu’elle voulait le titre. Elle est venue à Paris et la magie a opéré.