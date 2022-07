Fête nationale en France : Ex-candidate de «The Voice», elle a chanté pour le 14 Juillet à Paris

Vous vous êtes peut-être dit: «Mais j'ai déjà vu ce visage quelque part». Candice Parise n'est en effet pas une inconnue. Sa tête et son incroyable voix ont été aperçues dans la saison 6 de «The Voice» où son interprétation de «Take me to church» avait enthousiasmé Florent Pagny, Mika et M.Pokora (elle avait finalement choisi l'interprète de «Savoir aimer» mais avait été éliminée aux battles).

Passée par la London School of Musical Theatre, la jeune femme était déjà à l'époque une chanteuse professionnelle et avait participé à de nombreuses comédies musicales à travers le monde telles que «Les Misérables», «Hair» ou encore «Notre-Dame de Paris» et «Roméo et Juliette» (en Chine, en Corée et au Japon).