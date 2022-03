Argentine : Ex-dirigeants de Ford jugés pour torture à l'usine

Les victimes étaient arrêtées par les militaires en uniforme avant d'être torturées pendant douze heures.

D'anciens dirigeants de Ford sont jugés mardi pour avoir permis la séquestration et la torture de 24 ouvriers dans une usine de la marque américaine à Buenos Aires, alors que la répression militaire faisait rage en Argentine. De nombreux militaires, policiers et civils ont déjà été condamnés pour les crimes commis durant la dictature militaire, de 1976 à 1983, mais ce procès est emblématique car il compte mettre en évidence la complicité du monde de l'entreprise avec la junte militaire.

Deux ans en prison

Le militaire est accusé de perquisition illégale, privation de liberté, menaces et mauvais traitements. Müller, 86 ans, et Sibilla, 91 ans, sont accusés de complicité, d'avoir apporté les moyens nécessaires pour commettre ces crimes. «Les 24, nous avons été emprisonnés sur ordre de l'entreprise. Quarante ans après, c'est important que justice soit rendue. L'usine Ford de Pacheco a été un centre de détention et de torture. Et de Ford, assure-t-il, nous n'avons rien reçu, pas un mot, pas un regret, rien de rien».