Législatives : Ex-entrepreneur, il devient le nouvel homme fort de la Slovénie

Robert Golob, 55 ans, s'apprête à prendre les rênes de la Slovénie, à qui il a promis de rendre la «liberté» après le houleux mandat du conservateur Janez Jansa.

Étrange fin de campagne pour le vainqueur des législatives de dimanche, exclu des festivités pour cause de contamination au Covid-19. «Les gens veulent des changements et nous ont fait confiance», s'est-il félicité dans un discours délivré depuis son domicile, loin de l'ambiance survoltée de son QG. Étrange parcours aussi pour cet homme d'affaires, expert en énergie solaire, entré dans la bataille il y a quelques mois à peine dans ce pays alpin de 2 millions d'habitants.

Né le 23 janvier 1967, cet ingénieur de formation, qui a étudié aux États-Unis dans le cadre du prestigieux programme de bourses Fulbright, avait certes déjà fait des incursions en politique. Il avait été notamment secrétaire d'État chargé de l'Énergie au tournant des années 2000, mais il avait rapidement changé de cap et fondé en 2002 sa propre entreprise dans l'énergie. Nommé par la suite à la tête du fournisseur d'électricité GEN-I, passé sous la coupe de l'État au fil de restructurations, Robert Golob est évincé l'an dernier. Ce père de trois enfants, reconnaissable à sa chevelure mi-long argentée, fustige alors une décision politique et décide de défier le Premier ministre Jansa.

Ton mesuré

Pour éviter de lourdes démarches administratives, il reprend en main un petit parti écologiste qu'il rebaptise Mouvement de la liberté. Ce coup de maître lui a permis de s'arroger dimanche plus de 34% des voix, contre 23,5% pour le Parti démocratique slovène (SDS) de son adversaire.

«Une surprise», de l'aveu même de son collaborateur Urska Klakocar Zupancic. Les sondages avaient pour la plupart prédit une course serrée. Le charismatique candidat a sillonné le pays à bord de son bus, avec un enthousiasme de gamin. Et en toile de fond, la colère de nombreux Slovènes devant l'action du gouvernement et ses atteintes supposées à la démocratie.