Polémique: Ex-obèse, Rebel Wilson se fait taxer de grossophobe

Indignation et incompréhension

Outre des prix jugés excessifs (le pull à capuche est à 179 dollars et le bas de training à 149 dollars), l’éventail réduit des tailles (elles s’arrêtent au XL) a choqué la communauté Instagram de l’actrice australienne de 42 ans. Les internautes reprochent à celle qu’ils avaient érigée au rang d’icône body positive de ne pas tenir compte des personnes en surpoids et obèses alors qu’elle-même a perdu près de 40 kilos en deux ans.

«Tu sais ce que ça fait d’être une femme plus size, alors pourquoi nous exclure si tu as connu ce sentiment avant de perdre du poids?», s’interroge l’une d’entre eux. «Le manque d’inclusion dans les tailles est tellement décevant, surtout parce qu’on en attendait beaucoup venant de toi. Tu exclues de nombreuses personnes qui t’admirent», regrette un autre. «Je suis vraiment déçue par le manque d’inclusion des tailles, surtout de la part d’une personne qui a été plus size et qui est un modèle pour beaucoup de personnes», ajoute une autre.