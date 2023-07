«Face sombre» de «Playboy»: Ex-playmate, la veuve d'Hugh Hefner va tout déballer dans un livre

Crystal Harris n'a que 22 ans en 2008 quand elle croise la route de Hugh Hefner lors d'une soirée d'Halloween. Elle tape dans l'œil du fondateur du magazine de charme et est happée par l'univers «Playboy». Il l'invite à rejoindre le célèbre Manoir Playboy dans lequel vivent toutes se favorites. Elle tourne dans la dernière saison des «Girls de Playboy» diffusée sur E! l'année suivante puis il la demande une première fois en mariage mais la jeune femme refuse. Elle rompt avant qu'il ne revienne à la charge et qu'elle finisse par dire oui le 31 décembre 2013. Elle sera sa femme jusqu'à sa mort, le 27 septembre 2017.

Huit ans dans une atmosphère dont elle n'est pas ressortie indemne. Elle a confié au DailyMail qu'elle «a dû non seulement trouver sa voie mais qu'elle a dû apprendre à se faire entendre». Son livre - «Only Say Good Things» - qui paraitra en janvier 2024 sera «sa vérité brute et inflexible» sur son cheminement personnel. Mais si aujourd'hui, elle semble avoir trouvé la paix intérieure, troqué les talons aiguilles pour les baskets et les artifices pour une vie plus simple, celle qui vient de fêter ses 37 ans compte bien aussi dépeindre la «face obscure» du manoir «Playboy».