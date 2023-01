Ex-top model de 57 ans, elle galère à trouver un mec mature

Les rendez-vous amoureux foireux, Paulina Porizkova en a marre. L’ancien top model tchèque de 57 ans, mère de deux enfants et divorcée, s’est confié à Page Six sur la difficulté de rencontrer des hommes qui ne mettent pas systématiquement la faute de l’échec de leur mariage sur leur ex-femme.

Des propos qui ne passent pas

«Je ne plaisante pas, assure-t-elle au magazine people américain en ligne. Environ 75% des hommes avec qui j’ai eu un rendez-vous et à qui j’ai demandé les raisons de l’échec de leur mariage m’ont répondu que c’était la faute de leur ex-femme. Elles étaient toutes soi-disant folles et, eux, avaient fait tout ce qu’ils pouvaient pour sauver la relation».

Un manque de maturité et des propos misogynes que l’ex-top model ne supporte plus. «La dernière fois que c’est arrivé, je me suis levée et je suis partie en lui disant: «Tu sais quoi, je te souhaite bonne chance dans tes recherches d’une femme qui ne soit pas folle. Moi, j’en ai marre», raconte-t-elle.