Colmar : Excédé par le bruit, il blesse grièvement une jeune femme militaire avec un fusil

COLMAR – Un homme de 62 ans a été placé en garde à vue dimanche pour «tentative d’homicide volontaire», après avoir tiré avec un fusil en état d’ivresse sur une militaire de 22 ans dont le pronostic vital est engagé.

«Un coup a été tiré et une jeune femme, militaire, âgée de 22 ans, a été grièvement blessée. Opérée (dimanche) matin, son pronostic vital est toujours engagé», selon la magistrate. L’homme, «sous l’emprise de l’alcool, a été interpellé sur place et placé en garde à vue. Il présentait des blessures légères et a été vu par un médecin dans la nuit», poursuit Mme Sorita-Minard. Il n’a aucun antécédent judiciaire. Selon le quotidien régional L’Alsace, il aurait été roué de coups par les proches de la victimes, dont plusieurs sont militaires. Ceux-ci s’étaient réunis dans un square proche de son domicile pour fêter un anniversaire.