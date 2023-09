Exclusivité: Gagne tes places pour le premier concert de Jason Derulo au Luxembourg!

Concert

Jason Derulo est une sensation pop mondialement reconnue qui a le don de créer des tubes accrocheurs. Il a vendu des millions de singles et jouit d'une grande popularité sur les médias sociaux, en particulier sur TikTok. Au-delà de la musique, il a diversifié sa carrière en investissant dans des entreprises, en lançant un podcast et même en créant un roman graphique. La présence de Derulo sur TikTok a explosé, faisant de lui l'une des plus grandes stars de la plateforme avec plus de 56,9 millions de followers et 1,2 milliard de likes, ce qui lui a valu le titre de roi de TikTok. Sa musique est connue pour ses mélodies entraînantes, et des titres comme «Slidin» sont devenus viraux. Jason Derulo continue d'être une force dominante dans la culture pop. Si tu souhaites remporter 2 places en exclusivité pour son premier concert, participe en remplissant le formulaire ci-dessous.