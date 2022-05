Tuerie au Texas : Exécutée parce qu'elle tentait d'appeler le 911

Le tueur de masse a abattu la petite Amerie Jo Garza parce qu'elle essayait de prévenir les secours, mardi, au Texas.

Les proches des petites victimes confient leur douleur et brandissent les photos de leurs enfants de 9 et 10 ans exécutés par un tueur de masse, mardi, dans une école élémentaire d'Uvalde au Texas. La grand-mère d'Amerie a raconté au Daily Beast que l'assaillant était entré dans la classe en disant: «Vous allez mourir». Elle a confié que sa petite-fille a alors saisi son téléphone et qu'elle a tenté d'appeler le 911. «Et au lieu de le casser ou de lui prendre, il lui a tiré dessus», a indiqué Berlinda Irene Arreola. «Elle était assise à côté de sa meilleure amie qui a été couverte de son sang».