Emirats Arabes Unis – Exécutée pour le meurtre d'une Américaine

Émirats Arabes Unis : Exécutée pour le meurtre d'une Américaine

Une Émiratie, condamnée à mort pour avoir tué une enseignante américaine avec un couteau de cuisine, en s'inspirant de groupes jihadistes, a été exécutée lundi à l'aube.

Possédée par des esprits maléfiques

Alaa al-Hashemi avait été appréhendée en moins de 48 heures grâce notamment à un enregistrement de ses actes sur un circuit de télévision interne. Du sang avait été retrouvé sur le volant de sa voiture et du matériel explosif avait également été caché dans le véhicule. Lors de son procès, la jeune femme avait affirmé être «possédée» par des «esprits maléfiques» et souffrir d'une «maladie mentale». La Cour avait ordonné des tests psychiatriques mais l'accusée avait ensuite été jugée responsable de ses actes par un rapport médical.

Selon la justice, l'enquête a révélé qu'Alaa al-Hashemi a «écouté des discours d'Oussama ben Laden et d'Abou Moussab Al-Zarqaoui (NDLR: un ex-dirigeant d'Al-Qaïda), regardé des vidéos de meurtres et de décapitations perpétrés par des groupes terroristes et lu des articles sur des actes terroristes qui ont influencé ses croyances». Les Émirats sont engagés depuis septembre dans la coalition dirigée par les États-Unis qui effectue des frappes aériennes contre le groupe État islamique (EI) en Syrie et en Irak. Les attaques imputées à des personnes s'inspirant de groupes jihadistes sont rarissimes aux Émirats, qui contrôlent avec une poigne de fer les islamistes. Les exécutions de condamnés à mort ne sont pas fréquentes dans cette monarchie du Golfe.