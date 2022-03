Peine de mort aux Etats-Unis – Exécutés avec des produits pour animaux

Peine de mort aux États-Unis : Exécutés avec des produits pour animaux

Les États américains, confrontés à une pénurie de barbituriques pour conduire leurs exécutions, n'ont d'autre choix que de se tourner vers des produits non homologués.

Les États américains bataillent pour trouver de quoi exécuter leurs condamnés. AFP

Deux hommes ont été exécutés mercredi au Texas et en Arizona, par l'injection à dose létale d'un anesthésiant pour animaux, qui avait été fabriqué par un préparateur en pharmacie non agréé au niveau fédéral. Les deux condamnés avaient sans succès porté l'affaire en justice (jusque devant la Cour suprême pour l'un d'entre eux) arguant que la préparation n'avait été ni testée ni approuvée et qu'elle risquait de leur faire subir un «châtiment cruel» interdit par la Constitution.

Les États qui pratiquent la peine de mort «se trouvent dans une impasse», a expliqué Deborah Denno, une spécialiste de l'injection mortelle aux États-Unis. Ils ne parviennent simplement plus à s'approvisionner en pentobarbital, l'anesthésiant adopté en dose unique depuis 2011. Leur source d'approvisionnement en ce produit, un fabricant danois, a refusé de leur en fournir pour exécuter des prisonniers, et un tribunal de Washington vient d'interdire d'acheter des substances non réglementées aux États-Unis auprès de laboratoires étrangers.

Épuisement des stocks

Ohio, Missouri, Texas, Géorgie, Floride, Arizona: du nord au sud du pays, «la majorité des huit États ayant pratiqué des exécutions cette année font des changements dans leurs procédures», résume Richard Dieter, directeur du Centre d'information sur la peine capitale (DPIC). Le Missouri a par exemple adopté le propofol, l'anesthésiant qui a tué Michael Jackson, mais s'est vu contraint de rendre son stock, après les objections du fabricant allemand, qui refuse d'être associé à des exécutions.

Acculés par l'épuisement de leurs stocks, la plupart «se ruent vers des sociétés de préparation en pharmacie», qui sont placées sous l'autorité des États et non de la loi fédérale régissant les grands laboratoires, pointe Mme Denno, professeur à la Fordham University.

Les condamnés à mort gagnent du temps

Si les États maintiennent autant que possible une chape de plomb sur leurs pratiques, le Texas a été contraint par la justice de révéler sa source d'approvisionnement. Mais une fois identifié, le préparateur texan, refusant d'être mêlé à la polémique, a lui aussi exigé que son stock lui soit «immédiatement» retourné, sans succès. Ces officines, dont les produits ne sont pas agréés par l'Agence fédérale de contrôle des médicaments (FDA), ont déjà été mêlées à un scandale, en novembre 2012, lorsque l'une d'entre elles avait été jugée responsable d'une épidémie de méningite mortelle en raison de problèmes d'hygiène.

«Personne ne connaît vraiment la qualité des médicaments que ces sociétés fabriquent, à cause d'un manque de supervision», observe Deborah Denno, évoquant des «risques réels» que les prisonniers souffrent lors de l'injection intraveineuse. C'est «un nouveau moyen pour les condamnés à mort d'attaquer en justice les méthodes d'exécution», souligne-t-elle, estimant que les États doivent s'attendre à une recrudescence de telles procédures.

Revenir aux «bonnes vieilles méthodes»

«C'est une tentative désespérée de retarder et d'arrêter les exécutions», regrette Robert Blecker, professeur à la New York School of Law, qui défend la peine capitale: «Mais pourquoi faudrait-il que la FDA donne son approbation? La FDA n'a rien à voir avec la peine de mort. Il ne s'agit pas de médecine mais d'une méthode pour tuer». À moins d'abolir la peine capitale, les États qui l'appliquent encore vont donc devoir chercher des alternatives ou revenir aux «bonnes vieilles méthodes», selon M. Blecker.

L'auteur de "The death of punishment", à paraître en novembre, plaide simplement pour l'abandon de l'injection létale qui «confond traitement et punition» et pour le retour à «une méthode qui punisse». «Combien de fois les États vont-ils changer leur manière d'exécuter?», proteste de son côté Mme Denno. Après la pendaison, l'électrocution, le gaz, «il y a eu plus de changements dans l'injection mortelle en 5 ans qu'au cours des 25 années précédentes. C'est la même histoire qui se répète sans cesse».