Exécutions présumées de migrants: L’Ethiopie annonce une enquête conjointe avec l’Arabie saoudite

Le gouvernement éthiopien a annoncé qu’il allait mener une enquête conjointe avec l’Arabie saoudite, après la publication d’un rapport de Human Rights Watch accusant des gardes-frontières saoudiens d’avoir tué des «centaines» de migrants éthiopiens entre mars 2022 et juin 2023.

«À ce stade critique, il est fortement recommandé de faire preuve de la plus grande retenue et de ne pas faire de déclarations inutiles jusqu’à ce que l’enquête soit terminée», ajoute le ministère, assurant que «les deux pays, malgré cette malheureuse tragédie, entretiennent d’excellentes relations de longue date».

Rapport «très inquiétant»

Dans un rapport publié lundi, Human Rights Watch (HRW) affirme que les gardes-frontières saoudiens ont tué des «centaines» de migrants éthiopiens qui tentaient de pénétrer dans la riche monarchie du Golfe via la frontière avec le Yémen, entre mars 2022 et juin 2023. Les autorités saoudiennes contestent les faits rapportés par l’ONG. Une source gouvernementale affirme à l’AFP qu’elles sont «infondées et ne reposent pas sur des sources fiables». Les États-Unis, partenaires de longue date de la monarchie du Golfe, ont appelé à une enquête.