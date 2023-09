«On a fait du ''Moon Walk'' dans les airs et c’était indescriptible»

1 / 34 Novespace et Luxembourg Space Agency Novespace et Luxembourg Space Agency Novespace et Luxembourg Space Agency

Des étoiles plein les yeux! Et le plein de sensations (très) fortes avant de revenir les pieds sur Terre et d’être accueillis par le Grand-Duc Henri en personne! Après plusieurs mois de sélection et de préparation, 35 adolescents ont eu la chance unique, ce jeudi, grâce à la Luxembourg Space Agency, de participer à un vol parabolique depuis le tarmac du Findel.

Un quart d’heure seulement après avoir atterri, Raphaël Harnois, 13 ans et élève au Vauban, nous a livré ses impressions. «Quand on s’est envolé dans l’avion, on sentait qu’on ne pesait plus rien», nous a-t-il indiqué. «C’est vraiment une chose à faire une fois dans sa vie. En haut de la parabole, après avoir pris des G, on se sentait tout léger et en se relevant tout seul, on atteignait le plafond. Au moindre effort, on volait partout et c’était quelque chose d’incroyable! J’ai malheureusement été un peu malade, mais sinon, tout était supportable. Malgré tout, je vais en garder un très bon souvenir! Devenir astronaute plus tard, cela reste mon rêve!»

«Quand j’ai mis ma combinaison au matin, j’avais un peu le trac» Franz Fayot, ministre de l'Économie

«Il y avait du bon stress», reconnaît Céline, la maman de Raphaël, «car c’était une expérience exceptionnelle et merveilleuse. Une chance et une opportunité. Le processus de sélection avait débuté il y a plus de six mois, et c’était assez exigeant!»

Le ministre de l’Économie, Franz Fayot, était également de la partie. «C’était une expérience unique», nous a-t-il confié. «Quand j’ai mis ma combinaison au matin, j’avais un peu le trac, mais dès que tout a commencé, c’était absolument magique. Quand l’avion est descendu avant de remonter rapidement, j’ai senti une pression énorme, jusqu’à 1,8 G. À ce stade-là, il ne fallait absolument pas bouger la tête au risque d’être malade. Au sommet de la parabole, on marchait comme sur la Lune ou on était suspendu dans l’air. On pouvait voler. On a reproduit tout ça 16 fois. Avec tous les jeunes, il y avait de l’électricité dans l’air et beaucoup d’énergie positive. Ces jeunes vont devenir des ambassadeurs pour le Luxembourg».

Pirouettes et vomissements

Du haut de ses 14 ans, Léonore, élève à Sainte-Sophie, «ne se sentait plus». «J’étais un corps flottant sans poids», nous a-t-elle souligné. «Quand ça a commencé, on criait tous et c’était juste incroyable. On a fait du ''Moon Walk'' et la 0G, c’est indescriptible! Au début, je faisais des pirouettes, et puis à la 14e parabole, ça commençait à être plus difficile. Une dizaine de personnes étaient déjà sur les sièges en train de vomir et moi, je ne voulais vraiment pas lâcher!»

«Depuis deux jours, l’intensité était maximale», reconnaît la maman de Léonore. «Nuits blanches, excitation, palpitations, larmes aux yeux, le plein d’émotions». Pour son papa, «c’était beaucoup de fierté et un peu de jalousie», car il aurait bien aimé être à sa place. «Elle a relevé ce challenge avec brio et on est vraiment sur les fesses». Cerise sur le gâteau, les 35 jeunes participants à cette expérience unique seront prochainement invités au centre d’entraînement de l’agence spatiale européenne à Cologne.